Бензема забил 70-й гол в Лиге чемпионов

Мадридский «Реал» встречался с «Аталантой» в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Подопечные Зинедина Зидана отпраздновали уверенную победу со счетом 3:1.

Один из голов в составе «королевского» клуба забил французский нападающий Карим Бензема. Для форварда этот мяч стал 70-м в рамках Лиги чемпионов. Он занимает пятую позицию в списке лучших голеадоров турнира. Карим отстает всего на один гол от четвертого места, на котором располагается экс-форвард «Реала» Рауль Гонсалес.

Лучшим бомбардиром Лиги чемпионов является португалец Криштиану Роналду, отметившийся 134 голами.