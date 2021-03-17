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Бензема забил 70-й гол в Лиге чемпионов

17 Марта 2021, 08:24,

Мадридский «Реал» встречался с «Аталантой» в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Подопечные Зинедина Зидана отпраздновали уверенную победу со счетом 3:1.

Один из голов в составе «королевского» клуба забил французский нападающий Карим Бензема. Для форварда этот мяч стал 70-м в рамках Лиги чемпионов. Он занимает пятую позицию в списке лучших голеадоров турнира. Карим отстает всего на один гол от четвертого места, на котором располагается экс-форвард «Реала» Рауль Гонсалес.

Лучшим бомбардиром Лиги чемпионов является португалец Криштиану Роналду, отметившийся 134 голами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Карим Бензема
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