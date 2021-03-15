Гасперини: «Запарковать автобус» против «Реала» и ждать шанса - это не наш стиль»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини сожалеет, что в первом матче 1/8 финала против «Реала» его команде в меньшинстве пришлось больше внимания уделять обороне.

- Мы могли «запарковать автобус» и ждать шанса, но это не наш стиль. Против «Реала» сложно играть, так как соперник не допускает ошибок. Его уровень очень высокий, мы это видели в Бергамо и снова увидим завтра. «Реал» - фаворит, но все решится на поле, - заявил Гасперини на пресс-конференции.

- Мы мотивированы. Если у нас будет возможность, попытаемся создать проблемы «Реалу», - добавил тренер.

Отметим, что полузащитник Алексей Миранчук попал в заявку команды.