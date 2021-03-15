Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Азар опять пропустил тренировку

15 Марта 2021, 14:34,

Эден Азар никак не может набрать оптимальные кондиции. Как сообщает El Partidazo de COPE, в понедельник бельгийский вингер не тренировался в общей группе. Очевидно, Азар не сможет выйти на поле в матче Лиги чемпионов против «Аталанты» во вторник, шестнадцатого марта.

Напомним, что Азар только-только восстановился от очередной травмы. В субботу бельгиец вышел на замену в матче испанского чемпионата против «Эльче» и провёл на футбольном поле около пятнадцати минут.

Всего в этом сезоне Эден Азар провёл только четырнадцать матчей. На счету вингера три забитых гола.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Эден Азар
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Alex1972
15 Марта 2021, 14:42

Пропустил тренировку??.. Стакан он пропустил перед тренировкой... Делов то...

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Ювентус» решил продать Роналду
«Ювентус» решил продать Роналду
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола