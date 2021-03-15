​Азар опять пропустил тренировку

|
15 Марта 2021, 14:34,
|
|
Эден Азар никак не может набрать оптимальные кондиции. Как сообщает El Partidazo de COPE, в понедельник бельгийский вингер не тренировался в общей группе. Очевидно, Азар не сможет выйти на поле в матче Лиги чемпионов против «Аталанты» во вторник, шестнадцатого марта.
Напомним, что Азар только-только восстановился от очередной травмы. В субботу бельгиец вышел на замену в матче испанского чемпионата против «Эльче» и провёл на футбольном поле около пятнадцати минут.
Всего в этом сезоне Эден Азар провёл только четырнадцать матчей. На счету вингера три забитых гола.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Эден Азар
Пропустил тренировку??.. Стакан он пропустил перед тренировкой... Делов то...