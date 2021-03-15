​Азар опять пропустил тренировку

Эден Азар никак не может набрать оптимальные кондиции. Как сообщает El Partidazo de COPE, в понедельник бельгийский вингер не тренировался в общей группе. Очевидно, Азар не сможет выйти на поле в матче Лиги чемпионов против «Аталанты» во вторник, шестнадцатого марта.

Напомним, что Азар только-только восстановился от очередной травмы. В субботу бельгиец вышел на замену в матче испанского чемпионата против «Эльче» и провёл на футбольном поле около пятнадцати минут.

Всего в этом сезоне Эден Азар провёл только четырнадцать матчей. На счету вингера три забитых гола.