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Рамос может успеть восстановиться к игре с «Аталантой»

04 Марта 2021, 13:42,

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос может помочь своей команде в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты». Об этом информирует газета Marca.

Согласно данным источника, 34-летний футболист находится на финальном этапе восстановления после травмы колена. Не исключено, что Серхио сможет успеть полностью залечить повреждение к поединку с итальянским клубом. Игра запланирована на 16-е марта.

В первом матче противостояния «королевский» клуб отпраздновал гостевую победу со счетом 1:0. Единственный гол забил защитник Ферлан Менди на 86-й минуте.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Аталанта, Серхио Рамос
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