Рамос может успеть восстановиться к игре с «Аталантой»

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос может помочь своей команде в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты». Об этом информирует газета Marca.

Согласно данным источника, 34-летний футболист находится на финальном этапе восстановления после травмы колена. Не исключено, что Серхио сможет успеть полностью залечить повреждение к поединку с итальянским клубом. Игра запланирована на 16-е марта.

В первом матче противостояния «королевский» клуб отпраздновал гостевую победу со счетом 1:0. Единственный гол забил защитник Ферлан Менди на 86-й минуте.