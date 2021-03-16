Родриго не поможет «Реалу» в матче с «Аталантой»

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16 Марта 2021, 13:42,
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Форвард мадридского «Реала» Родриго не примет участия в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты».
Как сообщает пресс-служба «королевского» клуба, у 20-летнего бразильского нападающего диагностировано повреждение двуглавой мышцы бедра. Точные сроки восстановления игрока пока не называются.
Матч «Реал» - «Аталанта» состоится во вторник, 16-го марта, на стадионе «Альфредо ди Стефано». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию встречи проведет Liveresult.ru.
В первом поединке «Реал» одержал минимальную победу со счетом 1:0.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Аталанта, Родриго