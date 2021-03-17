Зидан подвёл итоги матча с «Аталантой»

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями от поединка против «Аталанты» в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Сливочные» отпраздновали победу со счетом 3:1.

«Команда отлично провела матч. Мы хотели внимательно сыграть в защите, и у нас это получилось. Если не считать момент Сапаты, то у соперника больше не было шансов. «Аталанта» редко приближалась к нашим воротам. Эта команда любить играть в атаку, но сегодня у них не получилось», - приводит слова французского тренера пресс-служба УЕФА.

«Реал» обыграл «Аталанту» по сумме двух матчей (1:0, 3:1) и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов.