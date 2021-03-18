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Де Брёйне и Модрич претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

18 Марта 2021, 08:19,

Состоялись ответные поединки 1/8 финала Лиги чемпионов. По итогам этих матчей УЕФА назвал претендентов на звание лучшего футболиста недели.

В список номинантов включены четыре игрока: полузащитник Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич, опорник лондонского «Челси» Н’Голо Канте и защитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих.

Отдать голос за одного из претендентов можно на официальном сайте УЕФА.

На прошлой неделе лучшим был признан норвежский форвард Эрлинг Холанн, выступающий за дортмундскую «Боруссию». Нападающий отметился дублем в игре с «Севильей».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лука Модрич, Кевин де Брёйне, Н'Голо Канте, Йозуа Киммих
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