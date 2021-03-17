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Модрич: «Мне 35 лет, но чувствую себя на 27»

17 Марта 2021, 09:19,

Хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич пообщался с представителями СМИ после ответного матча с «Аталантой» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Испанский гранд уверенно одолел итальянцев со счетом 3:1.

«Мне 35 лет, но чувствую себя на 27. Нахожусь в прекрасных кондициях, не нужно обращать внимание на возраст футболиста. Главное то, как игрок действует на поле. Я все еще голоден и хочу продолжать выступать на самом высоком уровне.

«Реал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Это хороший результат для нас. Хотим и дальше побеждать», - приводит слова хорвата портал Goal.

«Реал» обыграл «Аталанту» с общим счетом 4:1 (1:0, 3:1).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Лука Модрич
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Комментарии (1)
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FORZAYOU
17 Марта 2021, 09:52

Красава! Зарешал матч

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