Модрич: «Мне 35 лет, но чувствую себя на 27»

Хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич пообщался с представителями СМИ после ответного матча с «Аталантой» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Испанский гранд уверенно одолел итальянцев со счетом 3:1.

«Мне 35 лет, но чувствую себя на 27. Нахожусь в прекрасных кондициях, не нужно обращать внимание на возраст футболиста. Главное то, как игрок действует на поле. Я все еще голоден и хочу продолжать выступать на самом высоком уровне.

«Реал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Это хороший результат для нас. Хотим и дальше побеждать», - приводит слова хорвата портал Goal.

«Реал» обыграл «Аталанту» с общим счетом 4:1 (1:0, 3:1).