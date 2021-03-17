«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Реал» не испытал дома проблем в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов против «Аталанты». Гостей не смог спасти даже Алексей Миранчук, который вышел на замену в концовке поединка.

Во вторник в Лиге чемпионов определялись ещё два четвертьфиналиста. В Мадриде «Реал» принимал «Аталанту» и был явным фаворитом противостояния. В первой встрече в Бергамо «сливочные» выиграли со счётом 1:0, так что итальянцам надо было приложить много усилий, чтобы пройти в следующую стадию.

«Аталанта» же сдаваться точно не собиралась и уже в дебюте могла открыть счёт. После атаки левым флангом Муриэль сделал передачу в центр штрафной, но Госенс с нескольких метров пробил в руки Куртуа. Чуть позже уже Пашалич вырывался на рандеву с Куртуа, но Рамос в последний момент успел выбить мяч на угловой. Бергамаски вообще начали матч лучше, порой не выпуская соперника сих половины поля.

Постепенно «Реал» отодвинул игру от своих ворот, причём активнее стараясь действовать через левый фланг. Именно с этого края хозяева и создали первый опасный момент. Винисиус протащил мяч с середины поля до чужой штрафной, сыграл в стеночку с Бензема и бил из центра, но Джимсити в падении заблокировал этот выстрел. Вскоре же «сливочные» и открыли счёт. Спортьелло грубо ошибся и подарил мяч Модричу, хорват ворвался в штрафную, но вместо удара сделал передачу в центр, откуда Бензема в касание пробил в цель.

«Аталанте» после пропущенного мяча терять уже было нечего, но нельзя было сказать, что гости прямо бросились в атаку. До перерыва итальянцы отметились разве что дальним неточным ударом Малиновского. В итоге, отдыхать команды ушли при минимальном преимуществе хозяев. В начале второй половины Винисиус обязан был забивать второй мяч. Бразилец около своей штрафной перехватил мяч и потащил его вперёд, в середине поля сыграл в стеночку с Менди, ворвался в чужую штрафную, продрался через трёх защитников, оказавшись с глазу на глаз со Спортьелло, но покатил футбольный снаряд мимо.

По истечении часа «Реал» удвоил преимущество. «Аталанта» потеряла мяч в середине поля, Винисиус вновь убежал, успел войти в штрафную, где получил по ногам от Толоя. Рамос же с пенальти не промахнулся, сделав преимущество своей команды крайне комфортным.

Гости могли быстро сократить отставание. Сапата получил мяч в на линии штрафной в одиночестве, но пробил бесхитростно, и Куртуа выручил. В ответной атаке после навеса слева Бензема пробил головой, Спортьелло выручил, а француз на добивании попал в штангу. За пятнадцать минут до конца матча Сапата мог возродить интригу. После передачи Малиновского Сапата вышел один на один с Куртуа, но не смог переиграть бельгийца. В ответной атаке уже Родриго показывал дриблинг в чужой штрафной, но совсем забыл ударить.

На 83-й минуте «Аталанта» всё же забила. Гости получили право на штрафной, который идеально исполнил Муриэль, пробив в верхний угол. Тут же на поле появился Алексей Миранчук, заменив автора забитого мяча. Однако стоило игре возобновиться, как забил другой футболист, только что вышедший на замену Асенсио. Васкес протащил мяч с левого фланга в центр штрафной и сделал передачу на партнёра, который пробил в ближний угол.

Таким образом, имя ещё одного четвертьфиналиста Лиги чемпионов - «Реал». Для «Аталанты» евросезон завершён, и теперь все силы надо бросить на внутренний чемпионат, где еще необходимо будет побороться за путевку в главный континентальный турнир на будущий сезон. Кстати, жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов и сразу полуфиналов состоится уже 19 марта.