Левандовски высказался о разгромной победе над «Лацио»

Центрфорвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски поделился впечатлениями от гостевого поединка с римским «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась уверенной победой немецкого гранда со счетом 4:1.

«Круто, когда твоя команда забивает четыре мяча. У меня было много шансов, но постоянно что-то мешало. Конечно, мой ранний гол был очень важен», - приводит слова польского бомбардира официальный сайт УЕФА.

Ответный поединок между «Баварией» и «Лацио» пройдет в Германии 17-го марта на «Альянц-Арене».

Напомним, что мюнхенский клуб является действующим победителем Лиги чемпионов.