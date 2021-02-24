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Левандовски улучшил результат Рауля и стал третьим бомбардиром в истории Лиги чемпионов

24 Февраля 2021, 00:37,

Гол форварда «Баварии» Роберта Левандовски на девятой минуте матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лацио» положил начало разгрому римлян (4:1 на табло ближе к концу второго тайма). Для поляка это 72-й результативный удар в Лиге чемпионов, что позволило ему опередить экс-игрока «Реала» Рауля и выйти на чистое третье место за всю историю главного еврокубка. Больше Левандовски забивали только Лионель Месси (119) и Криштиану Роналду (134). На пятом месте находится другой голеадор «Реала» Карим Бензема (69).

Примечательно, что в этом матче Джамал Мусиала установил рекорды как самый молодой автор гола в Лиге чемпионов среди игроков «Баварии» и английских футболистов. Также он второй по возрасту игрок, который забил в плей-офф турнира. Моложе только бывший нападающий «Барселоны» Боян Кркич.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Бавария, Роберт Левандовски
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