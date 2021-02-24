В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» на выезде встречалась с римским «Лацио». Немецкий гранд не оставил шансов сопернику, победив со счетом 4:1.

Как информирует Opta Franz, хавбек мюнхенцев Йозуа Киммих установил рекорд Лиги чемпионов. Футболист сыграл 50 поединков за «Баварию» в турнире - в 38 из них команда отпраздновала победу. По данному показателю Йозуа опередил одноклубника Томаса Мюллера и опорника «Реала» Каземиро - по 36 побед.

Ответная встреча между «Баварией» и «Лацио» состоится в Мюнхене 17-го марта. Напомним, что подопечные Ханса-Дитера Флика являются действующими чемпионами турнира.