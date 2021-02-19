Матч «Лацио» и «Баварии» могут отменить

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19 Февраля 2021, 23:22,
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Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянским «Лацио» и немецкой «Баварией» могут отменить, сообщает ARD Sportschau.
Дело в том, что за последнее время уже четыре игрока «Баварии» сдали положительный тест на коронавирус. Местные власти проверяют, с кем могли контактировать заражённые. От их решения будет зависеть проведение матча в назначенный день.
Предварительно, матч между «Лацио» и «Баварией» должен пройти 23 февраля в 23:00 по московскому времени на «Олимпийский стадионе» в Риме. Последним, кто заразился коронавирусом в стане мюнхенцев, стал француз Бенжамен Павар.
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Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
|Теги: Бавария, Лацио, Лига Чемпионов