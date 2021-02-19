Матч «Лацио» и «Баварии» могут отменить

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянским «Лацио» и немецкой «Баварией» могут отменить, сообщает ARD Sportschau.

Дело в том, что за последнее время уже четыре игрока «Баварии» сдали положительный тест на коронавирус. Местные власти проверяют, с кем могли контактировать заражённые. От их решения будет зависеть проведение матча в назначенный день.

Предварительно, матч между «Лацио» и «Баварией» должен пройти 23 февраля в 23:00 по московскому времени на «Олимпийский стадионе» в Риме. Последним, кто заразился коронавирусом в стане мюнхенцев, стал француз Бенжамен Павар.