Индзаги: «Лацио» нужно извлечь урок и расти дальше»

Наставник римского «Лацио» Симоне Индзаги поделился впечатлениями от домашнего поединка с мюнхенской «Баварией» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу немецкого клуба.

«Мы очень разочарованы. Но играть против «Баварии» в плей-офф Лиги чемпионов - это уже большое достижение. В таких матчах нужно быть готовыми на 100%, делать все правильно и рассчитывать, что соперник находится не в оптимальной форме. «Лацио» нужно извлечь урок и расти дальше», - приводит слова специалиста Football-Italia.

Ответный поединок между командами пройдет в среду, 17-го марта.