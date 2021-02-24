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Индзаги: «Лацио» нужно извлечь урок и расти дальше»

24 Февраля 2021, 08:46,

Наставник римского «Лацио» Симоне Индзаги поделился впечатлениями от домашнего поединка с мюнхенской «Баварией» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу немецкого клуба.

«Мы очень разочарованы. Но играть против «Баварии» в плей-офф Лиги чемпионов - это уже большое достижение. В таких матчах нужно быть готовыми на 100%, делать все правильно и рассчитывать, что соперник находится не в оптимальной форме. «Лацио» нужно извлечь урок и расти дальше», - приводит слова специалиста Football-Italia.

Ответный поединок между командами пройдет в среду, 17-го марта.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Лацио, Симоне Индзаги
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