​Стало известно, кто будет судить матч «Атлетико» - «Челси»

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21 Февраля 2021, 13:19,
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На официальном сайте УЕФА появилась информация о судейских назначениях на матчи Лиги чемпионов, которые пройдут во вторник, двадцать третьего февраля.
На матче между «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте будет работать бригада арбитров из Германии, которую возглавит Феликс Брых. Главным по работе системы ВАР будет Марко Фритц.
Что касается игры между «Лацио» и «Баварией», то на неё были назначены рефери из Израиля. Возглавит бригаду Орель Гринфельд. В качестве ВАР будет работать испанец Хуан Мартинес.
Оба вторничных матча Лиги чемпионов стартуют в одиннадцать часов вечера по Москве.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Челси, Бавария, Атлетико Мадрид, Лацио, Феликс Брых, Орель Гринфельд