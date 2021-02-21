Лига чемпионов 2020-2021
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​Стало известно, кто будет судить матч «Атлетико» - «Челси»

21 Февраля 2021, 13:19,

На официальном сайте УЕФА появилась информация о судейских назначениях на матчи Лиги чемпионов, которые пройдут во вторник, двадцать третьего февраля.

На матче между «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте будет работать бригада арбитров из Германии, которую возглавит Феликс Брых. Главным по работе системы ВАР будет Марко Фритц.

Что касается игры между «Лацио» и «Баварией», то на неё были назначены рефери из Израиля. Возглавит бригаду Орель Гринфельд. В качестве ВАР будет работать испанец Хуан Мартинес.  

Оба вторничных матча Лиги чемпионов стартуют в одиннадцать часов вечера по Москве.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Бавария, Атлетико Мадрид, Лацио, Феликс Брых, Орель Гринфельд
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