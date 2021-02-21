​Стало известно, кто будет судить матч «Атлетико» - «Челси»

На официальном сайте УЕФА появилась информация о судейских назначениях на матчи Лиги чемпионов, которые пройдут во вторник, двадцать третьего февраля.

На матче между «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте будет работать бригада арбитров из Германии, которую возглавит Феликс Брых. Главным по работе системы ВАР будет Марко Фритц.

Что касается игры между «Лацио» и «Баварией», то на неё были назначены рефери из Израиля. Возглавит бригаду Орель Гринфельд. В качестве ВАР будет работать испанец Хуан Мартинес.

Оба вторничных матча Лиги чемпионов стартуют в одиннадцать часов вечера по Москве.