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Индзаги: «Матч против «Баварии» - кульминация пятилетней работы с «Лацио»

22 Февраля 2021, 21:57,

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча против мюнхенской «Баварии» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Завтрашний матч – кульминация пятилетней работы с «Лацио». Мы постараемся показать свою лучшую игру и получить удовольствие. «Бавария» выиграла Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира – это уже о многом говорит. Я предпочитаю сосредоточиться на своей команде, а не на слабых сторонах мюнхенцев. Мы сыграли много финалов, поэтому знаем, как выступать в таких матчах», - цитирует Индзаги пресс-служба УЕФА.

Матч между «Лацио» и «Баварией» состоится завтра, 23 февраля.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Лацио, Симоне Индзаги
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