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Коман: «Путешествие перед матчем с «Лацио» было утомительным»

22 Февраля 2021, 23:31,

Вингер «Баварии» Кингсли Коман пообщался с прессой перед матчем против «Лацио» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Всё это путешествие перед матчем с «Лацио» было утомительным, но нам предстоит сыграть в Лиге чемпионов, а значит, что мы выложимся на полную и сделаем всё, чтобы выиграть матч.

Изменился ли мой статус в команде после гола в финале Лиги чемпионов? Вообще ничего не изменилось. Я стал увереннее в себе. Если честно, то я уже был важной частью команды до финала», - цитирует Комана пресс-служба УЕФА.

Матч между «Лацио» и «Баварией» состоится завтра, 23 февраля, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 23:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Кингсли Коман
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