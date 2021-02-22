Коман: «Путешествие перед матчем с «Лацио» было утомительным»

Вингер «Баварии» Кингсли Коман пообщался с прессой перед матчем против «Лацио» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Всё это путешествие перед матчем с «Лацио» было утомительным, но нам предстоит сыграть в Лиге чемпионов, а значит, что мы выложимся на полную и сделаем всё, чтобы выиграть матч.

Изменился ли мой статус в команде после гола в финале Лиги чемпионов? Вообще ничего не изменилось. Я стал увереннее в себе. Если честно, то я уже был важной частью команды до финала», - цитирует Комана пресс-служба УЕФА.

Матч между «Лацио» и «Баварией» состоится завтра, 23 февраля, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 23:00 по московскому времени.