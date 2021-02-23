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Иммобиле: «Сыграть с «Баварией» - это честь»

23 Февраля 2021, 00:58,

Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле поделился ожиданиями от матча против мюнхенской «Баварии» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нам не терпится поскорее сыграть против «Баварии». Мы думаем об этом матче уже несколько дней. Сыграть с такой командой – это честь. Мы много работали и заслуженно попали в шестнадцать лучших команд Европы.

Неудачный опыт выступлений в Бундеслиге? Я никому ничего не собираюсь доказывать. Меня интересуют только успехи моей команды. Я уже говорил это перед матчем против «Боруссии», нет никакого дополнительного настроя на немецкие клубы», - сказал Иммобиле на предматчевой пресс-конференции.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Лацио, Чиро Иммобиле
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