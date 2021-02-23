Иммобиле: «Сыграть с «Баварией» - это честь»

Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле поделился ожиданиями от матча против мюнхенской «Баварии» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нам не терпится поскорее сыграть против «Баварии». Мы думаем об этом матче уже несколько дней. Сыграть с такой командой – это честь. Мы много работали и заслуженно попали в шестнадцать лучших команд Европы.

Неудачный опыт выступлений в Бундеслиге? Я никому ничего не собираюсь доказывать. Меня интересуют только успехи моей команды. Я уже говорил это перед матчем против «Боруссии», нет никакого дополнительного настроя на немецкие клубы», - сказал Иммобиле на предматчевой пресс-конференции.