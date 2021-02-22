​Флик – о матче с «Лацио»: «Клозе может помочь «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик высказался в преддверии матча против «Лацио» в Лиге чемпионов.

«Мы смотрели матчи «Лацио» против дортмундской «Боруссии», они играли очень хорошо. Мирослав Клозе [член тренерского штаба мюнхенцев] может нам помочь. Не только из-за того, что он выступал за «Лацио», но и из-за того, что у него всегда появляются хорошие идеи. Он играл с некоторыми из футболистов «Лацио» и хорошо знает их тренера Симоне Индзаги», - высказался Флик на пресс-конференции.

«Лацио» и «Бавария» сыграют в Риме во вторник, двадцать третьего февраля. Стартовый свисток прозвучит в одиннадцать часов вечера по Москве.