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​Флик – о матче с «Лацио»: «Клозе может помочь «Баварии»

22 Февраля 2021, 18:45,

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик высказался в преддверии матча против «Лацио» в Лиге чемпионов.

«Мы смотрели матчи «Лацио» против дортмундской «Боруссии», они играли очень хорошо. Мирослав Клозе [член тренерского штаба мюнхенцев] может нам помочь. Не только из-за того, что он выступал за «Лацио», но и из-за того, что у него всегда появляются хорошие идеи. Он играл с некоторыми из футболистов «Лацио» и хорошо знает их тренера Симоне Индзаги», - высказался Флик на пресс-конференции.

«Лацио» и «Бавария» сыграют в Риме во вторник, двадцать третьего февраля. Стартовый свисток прозвучит в одиннадцать часов вечера по Москве.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Лацио, Мирослав Клозе, Ханс-Дитер Флик
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