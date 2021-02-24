«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал

Борьбы в матче между «Баварией» и «Лацио» не получилось. Ещё в первом тайме мюнхенцы забили трижды, а во втором спокойно довели поединок до разгромной победы.

Во вторник продолжились первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Действующий победитель турнира «Бавария» приехала в Рим, где её ждал «Лацио». После жеребьёвки безоговорочным фаворитом выглядела именно команда из Германии, однако к очному поединку расклады слегка поменялись. Мюнхенцы по различным причинам потеряли многих основных футболистов и впали в игровой кризис. Римляне же подошли к поединку в довольной хорошей форме.

Тем не менее, лучше матч начали гости. Мюнхенцы провели несколько атак и смогли забить быстрый гол. Справедливости ради надо признать, что римляне сами себе придумали пропущенный мяч. Мусаккио сделал слабый пас назад на Рейну, который перехватил Левандовски, поляк обыграл голкипера и не промахнулся мимо пустых ворот.

После этого ход матча не изменился. «Бавария» продолжала действовать с небольшим преимуществом, в то время как у римлян в атаке ничего не клеилось. Такой ход поединка привёл к тому, что в середине тайма подопечные Флика удвоили преимущество. Дэвис на фланге ушёл от защитника и прострелил в центр на Мусиала, который принял мяч, а вторым касанием пробил в цель.

Ещё до перерыва Симоне Индзаги пытался внести изменения в игру своей команды. Тот самый Мусаккио был заменён, а на поле вышел Сенад Лулич. Наставник римлян пытался перестроить свою команду, так как позиция была не по позиции. Однако результат не менялся, более того, вскоре Левандовски ещё несколько раз пытались выводить на удар, но хозяева отбивались. И всё же мюнхенцы ещё до перерыва довели счёт до разгромного. Коман ворвался в штрафную и пробил в дальний угол, Рейна парировал мяч прямо перед собой, где дежурил Сане, которому не составило труда пробить в цель. Так уже после первых 45 минут противостояния имя четвертьфиналиста выглядело очевидным.

В начале второго тайма «Бавария» продемонстрировала, что расслабляться не собиралась. Мюнхенцы рванули в контратаку – Сане со своей половины поля протащил мяч к чужой штрафной, прострелил, и Ачерби срезал футбольный снаряд в свои же ворота. Правда, почти тут же римляне сократили разрыв в счёте. Корреа с левого края сместился в центр штрафной, обыграв двоих соперников, и низом пальнул в угол, не оставив Нойеру шансов.

Вскоре Корреа мог оформить и дубль. Он обыгрался в стеночку с Иммобиле, но этот его удар Нойер уже парировал. Сказать, что римляне бросились в атаку, всё же нельзя. Мюнхенцы и сами старались атаковать, будучи не против ещё увеличить преимущество. Итальянцы пытались поддавить, но ничего более полумоментов создавать у них не получалось.

Вообще остаток второго тайма проходил без явных голевых моментов. Команды обменивались попытками что-то создать, но не более. «Бавария» спокойно довела матч до уверенной победы и, пожалуй, гарантировала себе путёвку в следующий этап. Едва ли кто-то готов поставить на то, что «Лацио» сумеет отыграться в Германии. Ответная встреча состоится чуть менее, чем через месяц – 17 марта «Лацио» ждут в Мюнхене.