Костакурта и Капелло: У «Баварии» будут проблемы в матчах с «Лацио»

Бывший игрок «Милана» Алессандро Костакурта и экс-тренер Фабио Капелло считают, что у «Лацио» есть шансы в матчах Лиги чемпионов против «Баварии».

- Считаю, что «Лацио» - худший жребий для «Баварии» в 1/8 финала, - заявил Костакурта Sky Sport Italia. - Конечно, немцы фавориты, но свободные зоны, которые они оставляют, могут стать проблемой, и команда, которая умеет этим пользоваться, это «Лацио».

Капелло соглашается: «Я видел матч против «Интера», и даже под прессингом «Лацио» мог играть в футбол. Полузащитники способны собраться и развернуть ход игры, что может стать проблемой для «Баварии», за чью оборону я беспокоюсь».

Первый матч в этой паре запланирован на 23 февраля.