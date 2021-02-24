Рейна: «Лацио» поплатился за ошибки, ужасный вечер»

Страж ворот римского «Лацио» Пепе Рейна высказался о разгромном поражении от мюнхенской «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Итальянский клуб потерпел фиаско на своем поле со счетом 1:4.

«Мюнхенцы очень хорошо сыграли в прессинге. Мы же много ошибались, а на таком уровне за такое наказывают. «Лацио» давно не играл в плей-офф Лиги чемпионов. Некоторые игроки провели в этом турнире всего несколько матчей. Команде пришлось страдать после ошибок во встрече с одним из грандов мирового футбола. Мы поплатились сполна, ужасный вечер», - приводит слова Рейны Football-Italia.

Ответный матч состоится в Мюнхене на «Альянц-Арене» 17-го марта.