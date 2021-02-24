Флик прокомментировал разгром «Лацио»

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24 Февраля 2021, 08:39,
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Наставник мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик высказался о разгромной победе над римским «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Немецкий гранд выиграл со счетом 4:1.
«Мои подопечные продемонстрировали уверенную игру. Мы давили на соперника с самого старта. «Бавария» перехватывала мяч на чужой половине поля, создавала моменты и забивала голы. Мы довольны результатом. Команда сделала большой шаг на пути к четвертьфиналу», - приводит слова Флика пресс-служба мюнхенского клуба.
Ответный поединок пройдет в Мюнхене 17-го марта. «Бавария» является действующим чемпионом турнира.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Бавария, Лацио, Ханс-Дитер Флик