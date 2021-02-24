Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Сане: «Мы показали агрессивный футбол, уверенно действовали с первых же минут»

24 Февраля 2021, 11:53,

Вингер мюнхенской «Баварии» Лерой Сане поделился мнением о победе над римским «Лацио» в гостевом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Немецкий клуб выиграл со счетом 4:1.

«Наша команда хотела проявить себя во всей красе. Мы показали агрессивный футбол, уверенно действовали с первых же минут. Атакующие игроки использовали свои шансы. Это был отличный матч», - приводит слова 25-летнего футболиста пресс-служба УЕФА.

Ответная игра между мюнхенским и римским клубами состоится в Германии 17-го марта на стадионе «Альянц Арена». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Лерой Сане
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
​Отработанный материал или топ-тренер: какое истинное лицо Моуринью
​Отработанный материал или топ-тренер: какое истинное лицо Моуринью


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола