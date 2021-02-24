Сане: «Мы показали агрессивный футбол, уверенно действовали с первых же минут»

Вингер мюнхенской «Баварии» Лерой Сане поделился мнением о победе над римским «Лацио» в гостевом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Немецкий клуб выиграл со счетом 4:1.

«Наша команда хотела проявить себя во всей красе. Мы показали агрессивный футбол, уверенно действовали с первых же минут. Атакующие игроки использовали свои шансы. Это был отличный матч», - приводит слова 25-летнего футболиста пресс-служба УЕФА.

Ответная игра между мюнхенским и римским клубами состоится в Германии 17-го марта на стадионе «Альянц Арена». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.