Мусиала - самый молодой автора гола в ЛЧ в «Баварии» и среди английских футболистов

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала вписал своё имя в футбольную историю. Юный хавбек стал автором второго гола в ворота «Лацио» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, пробив с линии штрафной площади низом впритирку с левой штангой.

Джамал Мусиала в возрасте 17 лет и 363 дня стал самым молодым автором гола в Лиге чемпионов среди английских футболистов, а также среди игроков «Баварии». Он является воспитанником «Саутгемптона» и «Челси», а в Мюнхен переехал полтора года назад. Несмотря на юный возраст, трансферная стоимость игрока оценивается в 24 млн евро.

Примечательно, что «Бавария» уже в первом тайме громит «Лацио» (3:0). Голы также на счету Роберта Левандовски и Лероя Сане.