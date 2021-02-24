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Горецка рассказал о тактике «Баварии» в матче с «Лацио»

24 Февраля 2021, 12:45,

Хавбек мюнхенской «Баварии» Леон Горецка высказался о крупной победе над римским «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Немецкий клуб одолел итальянцев со счетом 4:1.

«Бавария» отлично начала матч. Это было важным моментом, поскольку в нескольких предыдущих играх мы просыпали стартовый отрезок. Игра была полностью под нашим контролем.

Мы применяли высокий прессинг, перехватывали мячи вблизи ворот соперника. Именно это делало нас непобедимыми в прошлом сезоне. Поэтому решили вернуться к этой тактике», - приводит слова полузащитника пресс-служба клуба.

Ответный матч пройдет в Мюнхене 17-го марта на стадионе «Альянц Арена».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Лацио, Леон Горетцка
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