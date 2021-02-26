Левандовски - лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски стал главной звездой недели в Лиге чемпионов, оставив позади себя Оливье Жиру из «Челси», Ферлана Менди из «Реала» и Жоау Канселу из «Манчестер Сити».

В матче с «Лацио» поляк забил в четвертый раз в сезоне в еврокубках, проведя на поле пять матчей. Также Левандовски улучшил результат Рауля по голам в Лиге чемпионов и вышел на чистое третье место, отставая только от Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Мюнхенцы обыграли «Лацио» (4:1). Помимо Левандовски забивали также Джамал Мусиала, Лерой Сане и Франческо Ачерби (в свои ворота). Ответный матч пройдет 17 марта.