Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Левандовски - лучший игрок недели в Лиге чемпионов

26 Февраля 2021, 14:53,

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски стал главной звездой недели в Лиге чемпионов, оставив позади себя Оливье Жиру из «Челси», Ферлана Менди из «Реала» и Жоау Канселу из «Манчестер Сити».

В матче с «Лацио» поляк забил в четвертый раз в сезоне в еврокубках, проведя на поле  пять матчей. Также Левандовски улучшил результат Рауля по голам в Лиге чемпионов и вышел на чистое третье место, отставая только от Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Мюнхенцы обыграли «Лацио» (4:1). Помимо Левандовски забивали также Джамал Мусиала, Лерой Сане и Франческо Ачерби (в свои ворота). Ответный матч пройдет 17 марта.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Бавария, Роберт Левандовски
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
​Отработанный материал или топ-тренер: какое истинное лицо Моуринью
​Отработанный материал или топ-тренер: какое истинное лицо Моуринью


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола