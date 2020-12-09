Черданцев: «Демарш турецкого клуба - это перебор»

|
09 Декабря 2020, 10:34,
|
|
Популярный футбольный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал расистский скандал в поединке заключительного тура группового раунда между «ПСЖ» и «Истанбул Башакшехиром».
«Толерантность, борьба с расизмом, все понятно, полностью поддерживаю, но демарш турецкого клуба, на мой взгляд, перебор», - гласит сообщение Черданцева в «Твиттере».
Напомним, что встреча в Париже была прервана на 15-й минуте из-за расистского высказывания резервного судьи в адрес члена тренерского штаба турецкого клуба. Резервный судья Себастьян Колцеску назвал ассистента наставника «Истанбула» Пьера Вебо «черным парнем».
Доигровка матча состоится в среду, девятого декабря.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Георгий Черданцев