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Черданцев: «Демарш турецкого клуба - это перебор»

09 Декабря 2020, 10:34,


Популярный футбольный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал расистский скандал в поединке заключительного тура группового раунда между «ПСЖ» и «Истанбул Башакшехиром».

«Толерантность, борьба с расизмом, все понятно, полностью поддерживаю, но демарш турецкого клуба, на мой взгляд, перебор», - гласит сообщение Черданцева в «Твиттере».

Напомним, что встреча в Париже была прервана на 15-й минуте из-за расистского высказывания резервного судьи в адрес члена тренерского штаба турецкого клуба. Резервный судья Себастьян Колцеску назвал ассистента наставника «Истанбула» Пьера Вебо «черным парнем».

Доигровка матча состоится в среду, девятого декабря.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Георгий Черданцев
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