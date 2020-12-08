«ПСЖ» и «Истанбул Башакшехир» договорились возобновить матч без арбитра-расиста

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08 Декабря 2020, 23:53,
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Пока в пяти матчах шестого тура Лиги чемпионов завершились первые таймы, судьба поединка в Париже остается под вопросом. Противостояние «ПСЖ» - «Истанбул Башакшехир» было прервано в начале из-за расистского скандала. Резервный арбитр Себастьян Колцеску удалил со скамейки тренера гостей Пьера Вебо и обозвал его «черным парнем», когда передавал информацию об удалении главному арбитру Овидиу Хацегану. После продолжительных споров и обмена нелестными словами турецкая команда ушла с поля.
По данным RMC Sport, представители команд и организаторы договорились возобновить матч, но резервный арбитр должен быть заменен.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ПСЖ, Истанбул Башакшехир
нет негров - нет расизма!
Да а какой он парень? Зеленый? В чём расизм-то? Он "обозвал" черного черным..
Ну как бы да, по факту) Давайте запретим называть толстых - жирными, худых - дрищами, людей без конечностей - инвалидами. а че, это их оскорбляет
запретить называть женщина и мужчина, надо вагиночеловек и членочеловек.
американцами могут быть только местные индейцы, все остальные миромигранты.
)))