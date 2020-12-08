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«ПСЖ» и «Истанбул Башакшехир» договорились возобновить матч без арбитра-расиста

08 Декабря 2020, 23:53,

Global Look Press

Пока в пяти матчах шестого тура Лиги чемпионов завершились первые таймы, судьба поединка в Париже остается под вопросом. Противостояние «ПСЖ» - «Истанбул Башакшехир» было прервано в начале из-за расистского скандала. Резервный арбитр Себастьян Колцеску удалил со скамейки тренера гостей Пьера Вебо и обозвал его «черным парнем», когда передавал информацию об удалении главному арбитру Овидиу Хацегану. После продолжительных споров и обмена нелестными словами турецкая команда ушла с поля.

По данным RMC Sport, представители команд и организаторы договорились возобновить матч, но резервный арбитр должен быть заменен.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ПСЖ, Истанбул Башакшехир
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Комментарии (4)
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0
deathzetk
09 Декабря 2020, 01:20

нет негров - нет расизма!

2
Juve164
09 Декабря 2020, 00:00

Да а какой он парень? Зеленый? В чём расизм-то? Он "обозвал" черного черным..

1
Bartimeus
09 Декабря 2020, 00:07

Ну как бы да, по факту) Давайте запретим называть толстых - жирными, худых - дрищами, людей без конечностей - инвалидами. а че, это их оскорбляет

0
8891SM
09 Декабря 2020, 01:25

запретить называть женщина и мужчина, надо вагиночеловек и членочеловек.
американцами могут быть только местные индейцы, все остальные миромигранты.
)))

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