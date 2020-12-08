«ПСЖ» и «Истанбул Башакшехир» договорились возобновить матч без арбитра-расиста

Пока в пяти матчах шестого тура Лиги чемпионов завершились первые таймы, судьба поединка в Париже остается под вопросом. Противостояние «ПСЖ» - «Истанбул Башакшехир» было прервано в начале из-за расистского скандала. Резервный арбитр Себастьян Колцеску удалил со скамейки тренера гостей Пьера Вебо и обозвал его «черным парнем», когда передавал информацию об удалении главному арбитру Овидиу Хацегану. После продолжительных споров и обмена нелестными словами турецкая команда ушла с поля.

По данным RMC Sport, представители команд и организаторы договорились возобновить матч, но резервный арбитр должен быть заменен.