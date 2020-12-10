Неймар - первый футболист, забивший по 20 голов в Лиге чемпионов за два клуба

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10 Декабря 2020, 12:51,
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Бразильский форвард Неймар, выступающий за французский «ПСЖ», отметился уникальным достижением. Во вчерашнем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Истанбул Башакшехира» (5:1) он отличился тремя голами.
Как информирует OptaJoe, 28-летний нападающий стал первым футболистом, сумевшим забить по 20 мячей в Лиге чемпионов в составе двух команд. Сначала Неймару покорилась эта отметка в составе каталонской «Барселоны», а потом - в «ПСЖ».
Напомним, что форвард защищал цвета испанского клуба с 2013-го по 2017-й год, после чего перебрался в парижский гранд за рекордные 222 миллиона евро.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Неймар
Эх, не светят лючему инапланитянену подобные рекорды