Тренер «Истанбула» - о скандале в матче с «ПСЖ»: «Я потерял контроль над собой»

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12 Декабря 2020, 13:23,
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Помощник главного тренера турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» Пьер Вебо высказался о скандале в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против французского «ПСЖ» (1:5).
«Я хотел бы поблагодарить игроков «ПСЖ», а также всех тех, кто поддержал нас. Горд за них и благодарю за все, что они тогда сделали. В тот момент я потерял контроль над собой. Это было очень важно, ведь мы играли в Лиге чемпионов», - приводит слова тренера издание Daily Mail.
Напомним, что во время поединка против «ПСЖ» один из помощников главного арбитра назвал Вебо «черным», после чего встреча была прервана.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Пьер Вебо