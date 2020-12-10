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​Уткин съязвил по поводу обострившейся проблемы расизма в футболе

10 Декабря 2020, 00:08,

Динамо Москва

Известный журналист Василий Уткин съязвил по поводу проблемы расизма в футболе, которая в последнее время стоит достаточно остро.

«Саурон Чёрный подал в суд на наследников Толкиена за расизм», - написал Уткин в Twitter, ссылаясь на роман «Властелин колец», который был успешно экранизирован.

Напомним, во вторник в Лиге чемпионов на почве расизма даже был прерван матч шестого тура группового этапа между «ПСЖ» и «Истанбулом Башакшехир». Поединок был доигран на следующий день, начиная с пятнадцатой минуты. Парижская команда разгромила соперника со счётом 5:1 и вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Василий Уткин
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