​Уткин съязвил по поводу обострившейся проблемы расизма в футболе

Известный журналист Василий Уткин съязвил по поводу проблемы расизма в футболе, которая в последнее время стоит достаточно остро.

«Саурон Чёрный подал в суд на наследников Толкиена за расизм», - написал Уткин в Twitter, ссылаясь на роман «Властелин колец», который был успешно экранизирован.

Напомним, во вторник в Лиге чемпионов на почве расизма даже был прерван матч шестого тура группового этапа между «ПСЖ» и «Истанбулом Башакшехир». Поединок был доигран на следующий день, начиная с пятнадцатой минуты. Парижская команда разгромила соперника со счётом 5:1 и вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места.