Голкипер «Шахтёра» Трубин поборется с Неймаром за звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА представила претендентов на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов по итогам поединков шестого тура.

В список номинантов включены четыре игрока: форвард «Реала» Карим Бензема, нападающий «ПСЖ» Неймар, форвард «Севильи» Юссеф Эн-Несери, голкипер «Шахтёра» Анатолий Трубин.

Бензема оформил дубль в игре с «Боруссией», Неймар сделал хет-трик во встрече с «Истанбул Башакшехиром», Эн-Несери забил два гола «Ренну», а Трубин совершил 4 сэйва и помог своей команде набрать очки в поединке с «Интером».

Отдать голос за одного из номинантов можно на официальном сайте УЕФА.