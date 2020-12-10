Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Голкипер «Шахтёра» Трубин поборется с Неймаром за звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов

10 Декабря 2020, 08:26,

Global Look Press

Пресс-служба УЕФА представила претендентов на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов по итогам поединков шестого тура.

В список номинантов включены четыре игрока: форвард «Реала» Карим Бензема, нападающий «ПСЖ» Неймар, форвард «Севильи» Юссеф Эн-Несери, голкипер «Шахтёра» Анатолий Трубин.

Бензема оформил дубль в игре с «Боруссией», Неймар сделал хет-трик во встрече с «Истанбул Башакшехиром», Эн-Несери забил два гола «Ренну», а Трубин совершил 4 сэйва и помог своей команде набрать очки в поединке с «Интером».

Отдать голос за одного из номинантов можно на официальном сайте УЕФА.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Неймар, Карим Бензема, Юссеф Эн-Несири, Анатолий Трубин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола