Что нужно «Реалу», «Интеру» и «Манчестер Юнайтед», чтобы не вылететь из Лиги чемпионов

Во вторник и среду пройдут заключительные матчи группового этапа Лиги чемпионов. В некоторых группах турнирных интриг осталось мало или не осталось совсем, а в некоторых развязка обещает получиться интересной. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о турнирных раскладах.

Группа В

М Команда И В Н П РМ О 1 Боруссия М 5 2 2 1 16:7 8 2 Шахтёр 5 2 1 2 5:12 7 3 Реал 5 2 1 2 9:9 7 4 Интер 5 1 2 2 7:9 5

«Реал» - «Боруссия» М

«Интер» - «Шахтёр»

Эта группа наиболее интересная, поскольку перед последним туром шансы выйти в плей-офф имеют все четыре команды. Три из них могут занять первое место в группе. Давайте проанализируем ситуацию для каждого представителя квартета.

Гладбахская «Боруссия» точно продолжит сезон в еврокубках – ниже третьего места в группе команда никак не опустится. Чтобы пробиться в плей-офф Лиги чемпионов «жеребцам» достаточно не проиграть в гостях у «Реала». Если «Боруссия» проиграет, то она ещё может занять второе место, если «Интер» и «Шахтёр» сыграют вничью. Дело в том, что гладбахская команда при равенстве очков опередит украинцев по результатам личных встреч (шесть очков против нуля). Если же «Боруссия» уступит, а «Интер» обыграет «Шахтёр», то при равенстве очков между итальянской и немецкой командами выше по личным встречам окажутся уже «чёрно-синие» (четыре очка против одного).

«Шахтёр» пока что занимает второе место, обходя «Реал» по личным встречам (шесть очков против нуля), но ситуация непростая. Чтобы точно оказаться в плей-офф, «горнякам» нужно обыгрывать на выезде «Интер». Ничьей украинцам хватит лишь в том случае, если «Реал» не обыграет «Боруссию». «Шахтёр» в теории может занять первое место. Для этого «оранжево-чёрным» нужно обыграть «Интер» и надеяться не невыигрыш «Боруссии» в Мадриде. Самый плохой вариант для украинцев – своё поражение и набор очков «Реалом». При такой ситуации «Шахтёр» опустится на последнее место.

«Реал» гарантирует себе плей-офф в Лиге чемпионов в случае победы над «Боруссией». Если команда Зинедина Зидана сыграет вничью, то ей понадобится поражение «Шахтёра» от «Интера», ведь «сливочные» по личным встречам уступают украинцам (ноль очков против шести) и опережают итальянцев (шесть очков против нуля). В случае поражения «Боруссии» «Реал» сможет рассчитывать только на место в Лиге Европы. При этом мадридцам понадобится невыигрыш «Интера» у «Шахтёра», иначе они опустятся на последнее место.

«Интер» финиширует на последнем месте, если не обыграет «Шахтёр». В случае победы команда Антонио Конте выйдет как минимум в Лигу Европы с третьего места. Чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов, «Интеру», помимо своей победы, нужно, чтобы «Реал» и «Боруссия» не сыграли вничью. Дело в том, что миланский клуб по очным играм уступает мадридцам (ноль очков против шести), но опережает гладбахцев (четыре очка против одного).

Группа С

М Команда И В Н П РМ О 1 Манчестер Сити 5 4 1 0 10:1 13 2 Порту 5 3 1 1 8:3 10 3 Олимпиакос 5 1 0 4 2:8 3 4 Марсель 5 1 0 4 2:10 3

«Манчестер Сити» - «Марсель»

«Олимпиакос» - «Порту»

С местами в Лиге чемпионов от группы С всё предельно ясно: «Манчестер Сити» финиширует первым, а «Порту» - вторым. Их положение не изменится, даже если команды сравняются по очкам, ведь «горожане» имеют перевес в личных встречах (четыре очка против одного).

За третье место заочно поборются «Олимпиакос» и «Марсель». Сейчас у команд по три очка, которые были набраны в личных матчах, но греческая команда идёт выше по количеству голов в очных матчах на выезде (один против нуля). Таким образом, «Марселю» для финиша на третьем месте нужно набрать больше очков в игре против «Манчестер Сити» на выезде, чем «Олимпиакос» наберёт в игре против «Порту» дома.

Группа D

М Команда И В Н П РМ О 1 Ливерпуль 5 4 0 1 9:2 12 2 Аталанта 5 2 2 1 9:8 8 3 Аякс 5 2 1 2 7:6 7 4 Мидтьюлланд 5 0 1 4 3:12 1

«Аякс» - «Аталанта»

«Мидтьюлланд» - «Ливерпуль»

«Ливерпуль» обеспечил себе первое место, а «Мидтьюлланд» точно финиширует последним. А вот «Аяксу» и «Аталанта» в очной дуэли в Амстердаме предстоит выяснить, кто выйдет в 1/8 финала со второго места, а кому придётся довольствоваться место в плей-офф Лиги Европы. «Аяксу» нужно обыгрывать бергамасков, а тем, в свою очередь, достаточно не проиграть.

Группа G

М Команда И В Н П РМ О 1 Барселона 5 5 0 0 16:2 15 2 Ювентус 5 4 0 1 11:4 12 3 Динамо К 5 0 1 4 3:13 1 4 Ференцварош 5 0 1 4 5:16 1

«Барселона» - «Ювентус»

«Динамо» - «Ференцварош»

«Барселона» и «Ювентус» пробились в плей-офф, но кто с какого места выйдет, до конца неясно. В первом круге каталонцы обыграли туринцев на выезде со счётом 2:0. Чтобы обойти «сине-гранатовых», «старой синьоре» нужно побеждать на выезде с таким результатом, чтобы оказаться выше будто бы речь идёт о двухматчевом противостоянии. Команду Андреа Пирло устроит любая победа в два мяча, кроме 2:0, или более крупная победа.

«Динамо» и «Ференцварош» сразятся за третье место и билет в Лигу Европы. У команд по одному очку, в первом круге они сыграли 2:2. Если допустить новую ничью, то киевлян устраивает три варианта счёте – 0:0 и 1:1 (украинцы будут выше по количеству гостевых голов в очных поединках), а также 2:2 (украинцы будут выше по общей разности мячей). Более голевая ничья устроит «Ференцварош». Победа любой из команд выведет её в 1/16 финала Лиги Европы, это понятно.

Группа H

М Команда И В Н П РМ О 1 Манчестер Юнайтед 5 3 0 2 13:7 9 2 ПСЖ 5 3 0 2 8:5 9 3 РБ Лейпциг 5 3 0 2 8:10 9 4 Истанбул Башакшехир 5 1 0 4 6:13 3

«ПСЖ» - «Истанбул Башакшехир»

«РБ Лейпциг» - «Манчестер Юнайтед»

«Истанбул Башакшехир» уже никуда не денется с последней позиции, а вот три оставшиеся команды разыграют два билета в плей-офф Лиги чемпионов. Неудачник этой борьбы продолжит сезон в Лиге Европы. В настоящий момент команды распределяются в таблице на основании результатов личных встреч между собой: 1. «Манчестер Юнайтед» (6 очков, разница мячей 8:4); 2. «ПСЖ» (6 очков, разница мячей 7:4); 3. «РБ Лейпциг» (3 очка, разница мячей 2:7).

«ПСЖ» находится в наиболее комфортном положении. Чтобы выйти в плей-офф, команде Томаса Тухеля достаточно не проиграть «Истанбулу Башакшехир» на своём поле. Любопытно, что в случае победы парижане точно поднимутся со второго места на первое, поскольку кто бы ни победил в матче «РБ Лейпциг» - «Манчестер Юнайтед», парижане окажутся выше по личным встречам. «ПСЖ» при равенстве очков с немцами будет выше по количеству голов в очных матчах, забитых на выезде (1:2, 1:0), а при равенстве очков с англичанами – по разнице голов в очных матчах (1:2, 3:1). Учитывая тот самый перевес в личных встречах, команда Тухеля может выйти в плей-офф и в случае поражения, если конкуренты не сыграют вничью.

«Манчестер Юнайтед» для выхода в плей-офф необходимо и достаточно не проиграть «РБ Лейпцигу». В случае ничьей и равенства очков непосредственно между двумя командами «красные дьяволы» будут выше «быков» по личным встречам, ведь в первом круге англичане выиграли 5:0. Чтобы пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места, «Манчестер Юнайтед» нужно набрать очки в Германии и надеяться на невыигрыш «ПСЖ».

«РБ Лейпциг» точно выйдет в плей-офф при своей победе над «Манчестер Юнайтед». Если при этом «ПСЖ» потеряет очки, команда Юлиана Нагельсманна займёт первое место. Ничьей для выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов «быкам» хватит только в том случае, если «ПСЖ» проиграет «Истанбулу Башакшехир».

Расклады в группе «Зенита»

Расклады в группе «Краснодара»

Расклады в группе «Локомотива»