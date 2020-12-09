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Самый быстрый долгий матч: Громчайший скандал в Лиге чемпионов

09 Декабря 2020, 01:19,

Global Look Press

Весьма специфические события развернулись в матче между «ПСЖ» и турецким «Истанбул Башакшехиром».

Видеотрансляция матча ПСЖ - Истанбул Башакшехир

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Протокол игры  
ПСЖ 0:0 Истанбул Башакшехир
Навас Кейлор Флоренци Алессандро Маркиньос Маркос Данилу Перейра Кимпембе Преснел Баккер Митчел Паредес Леандро Рафинья Алькантара Верратти Марко Мбаппе Килиан Неймар
Запасные: Керер Тило Кин Мойзе Гуэйе Идрисса Эррера Андер Рико Серхио Пембеле Тимоте Фадига Бандиугу Ди Мария Анхель Летелье Александр Диалло Абду Дагба Колин Кюрзава Левен
Гюнок Мерт Рафаэль да Сильва   12'   12' Понк Карлуш Топал Мехмет Калдырым Хассан Али Озджан Беркай Текдемир Махмут   10'   10' Кавечи Ирфан Гульбрандсен Фредрик Кривелли Энцо Тюрюдж Дениз
Запасные: Жулиано де Паула Ба Демба Бабаджан Волкан Шадли Насер Каплан Эмре Кыванч Ахмет Болинголи-Мбомбо Боли Каракуш Энес
09 декабря. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

В лигочемпионской группе H перед последним туром сложилась суперинтрига. Сразу три команды имели по девять очков и претендовали на 1/8 финала Лиги чемпионов - «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «РБ Лейпциг». Парижане принимали дома аутсайдера квартета под названием «Истанбул Башакшехир», и для прохода вперёд без оглядки на параллельный матч им хватило бы ничьей. 

Первая четверть часа прошла в предсказуемом ключе. Парижане на правах хозяев и более сильной команды вели игру, но не включали слишком большие мощности, понимая, что впереди у них ещё вагон времени. Однако на самом деле времени у них оставалось мало. Хозяева успели создать полумомент на грани седьмой и восьмой минут. Мбаппе простреливал с правого угла вратарской, и после рикошета от защитника гостей мяч отскочил на линию штрафной к Паредесу, который послал снаряд мимо левой штанги.

Вряд ли что-то предсказывало остановку матча после 15-й минуты. Если кто-то поставил в букмекерской конторе на это событие, то он прилично обогатившийся счастливчик. На протяжении сыгранного времени главный арбитр встречи румын Овидиу Хацеган показал по одной жёлтой карточке двум футболистам турецкой команды, после чего наказал аналогичным образом главного тренера «Истанбула» Окана Бурука. Его помощнику темнокожему Пьеру Вебо повезло меньше – он был изгнан из технической зоны красной карточкой. Впрочем, Вебо не стал уходить с поля и обратился с резервному арбитру Себастьяну Колцеску с вопросом, на каком основании тот назвал его «чёрным парнем» в переговорах с главным арбитром по дистанционно связи. Дальше на первый план вышел запасной нападающий гостей Демба Ба, который принялся активно предъявлять претензии четвёртому рефери. Свою роль в словесном выяснении отношений играли и Мбаппе с Неймаром.

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Перепалка разгорелась нешуточная – никто из игроков, тренеров и судей о футболе уже не думал. Вся эта канитель не предвещала ничего хорошего, просто так это остановиться не могло. Расизм сейчас очень тонкая вещь, его редко спускают в современном футболе на тормозах. Окан Бурук принял решение увести свою команду с поля, и футболисты «ПСЖ» следом отправились в подтрибунное помещение. Потом хозяева вроде как были готовы продолжить матч при замене четвёртого арбитра и собрались в тоннеле перед полем, но гости были против. В итоге «Истанбул Башакшехир» собрал вещички и уехал со стадиона, так и не вернувшись на газон. Итог – 0:0, матч прерван и не доигран, его дальнейшая судьба пока неизвестна.

Что интересно, на вопрос, выйдут ли парижане в плей-офф, эта уникальная встреча во французской столице никак не повлияла. В параллельной игре «РБ Лейпциг» победил «Манчестер Юнайтед» и отправил того в плей-офф Лиги Европы, а это значит, что «ПСЖ» следует в 1/8 финала Лиги чемпионов. Ну а «Истанбул Башакшехир» и так не мог никуда деться с заранее забронированного четвёртого места.

Кирилл Иванцов

 
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: ПСЖ, Лига Чемпионов, Истанбул Башакшехир, расизм
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