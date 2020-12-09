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Почему скандал в Париже может стать опасным прецедентом для УЕФА

09 Декабря 2020, 23:41,

Global Look Press

Поединок Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Истанбул Башакшехир» обернулся грандиозным скандалом, когда турецкая команда ушла с поля. УЕФА принял решение доиграть матч в среду. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о произошедшем инциденте.

Матч между «ПСЖ» и «Истанбул Башакшехир» может стать поворотной точкой для УЕФА. Пересказывать случившееся нет смысла, напомним лишь суть: что турецкая команда приняла решение уйти с поля, так как решила выразить солидарность то ли со своим тренером Пьером Вебо, то ли с игроком Демба Ба, который посчитал, что один из арбитров его оскорбил на расовой почве. Стамбульская команда отказалась вернуться на поле, и УЕФА принял решение доиграть матч в среду с новой командой арбитров.

Случившееся – это прецедент для УЕФА. Впервые в истории Лиги чемпионов одна команда сама приняла решение, надо ли играть или нет. УЕФА же поддержал «Истанбул Башакшехир», согласившись с доводами турецкой команды, и вместо того, чтобы засчитать техническое поражение, принял решение о том, что поединок будет доигран.

Расизм – это плохо, и с ним надо бороться. Тем не менее абсолютно неправильно, когда футбол становится орудием шантажа в руках кого-либо. «Истанбул Башакшехир» позволил себе самостоятельно определять – проводить матч Лиги чемпионов или нет. Также турки сумели продавить и заменить непонравившуюся судейскую бригаду. УЕФА повезло, что матч ничего не решает – благодаря второму поединку в группе «ПСЖ» досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы, в то время как «Истанбул Башакшехир» останется четвёртым при любом раскладе. В ином случае мы бы ещё могли получить спортивный скандал, когда пострадавший клуб отправился бы в КАС. Однако прецедент сам по себе в любом случае крайне опасен.

УЕФА всем наглядно показал, как можно легально переносить матчи. Вчера «Истанбул Башакшехир» ушёл, посчитав, что судья оскорбил кого-то на расистской почве. Завтра кто-то посчитает, что услышал нечто подобное с трибун, и больше не сможет играть. Послезавтра кто-то просто не поедет на выезд в страну, где его могут оскорбить.

Повторюсь – бороться с реальными проявлениями расизма и любого другого неравенства надо. Футбол мог и должен был стать площадкой для этого. Вместо этого он всё чаще и чаще становится орудием, чего допускать категорически нельзя. Уходы с поля, требования о квотировании среди тренеров и подобные инициативы – это то, что может убить футбол, убить спортивную конкуренцию.

УЕФА должен чётко определить правила игры, что недопустимо покидать поле по своей инициативе. Обвинение судьи в расизме? Компетентные органы разберутся и примут решение, но на основе доказательств и в спокойной обстановке, а не под чьим-то давлением и на скорую руку. Если же команда по своему желанию покинула поле и отказалась играть, то ей должно быть засчитано техническое поражение, а также наложена дисквалификация в виде отлучения от еврокубков на какой-то срок. Только официальные лица могут принимать решение — прерывать поединок или нет. Если не будет порядка, то Лига чемпионов очень быстро обесценится как турнир.

Андрей Центров
Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
Теги: ПСЖ, Истанбул Башакшехир
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Комментарии (2)
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0
Boris
10 Декабря 2020, 01:39

Такими темпами с футболом, да и вообще с нормальной жизнью в Европе и всём "западном мире" скоро будет покончено. Вчера мы видели как крупная европейская организация быстро и молча, даже не попытавшись подумать, встала на четвереньки и раздвинула булки. Иначе я эту ситуацию не опишу. Лично я был предельно разочарован. Можно творить любую дичь, если сказать что так ты борешься с расизмом. Если так дальше пойдет, то наверное куплю абонемент в солярий и начну оформлять шенген.

0
ингерман
09 Декабря 2020, 23:55

Лига чемпионов очень быстро обесценится как турнир.
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ай.. а зачем она нужна.. вон брат-суперзина выступает за объединенное первенство клубов большой двацатки.. )))

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