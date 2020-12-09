Ди Мария обошёл Гиггза по голевым пасам в Лиге чемпионов

Атакующий полузащитник «ПСЖ» Анхель ди Мария в среду вышел на замену в перерыве матча против «Истанбула Башакшехир». За выделенный аргентинцу второй тайм он отметился двумя результативными передачами.

Теперь у ди Марии 32 голевых паса в Лиге чемпионов, о чём сообщается на официальном сайте УЕФА. По этому показателю в рамках турнира Анхель обошёл известного в прошлом игрока «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза, на счету которого 31 ассист.

Ди Мария в рейтинге ассистентов Лиги чемпионов занимает третье место. Выше только Лионель Месси (36) и Криштиану Роналду (41).