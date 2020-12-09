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Ди Мария обошёл Гиггза по голевым пасам в Лиге чемпионов

09 Декабря 2020, 23:52,

Global Look Press

Атакующий полузащитник «ПСЖ» Анхель ди Мария в среду вышел на замену в перерыве матча против «Истанбула Башакшехир». За выделенный аргентинцу второй тайм он отметился двумя результативными передачами.

Теперь у ди Марии 32 голевых паса в Лиге чемпионов, о чём сообщается на официальном сайте УЕФА. По этому показателю в рамках турнира Анхель обошёл известного в прошлом игрока «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза, на счету которого 31 ассист.

Ди Мария в рейтинге ассистентов Лиги чемпионов занимает третье место. Выше только Лионель Месси (36) и Криштиану Роналду (41).
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Анхель Ди Мария, Райан Гиггз
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