Барнс - о скандале в матче «ПСЖ» - «Истанбул»: «Нет расизма в том, чтобы назвать кого-то «чёрным»

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09 Декабря 2020, 12:18,
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Экс-игрок «Ливерпуля» Джон Барнс прокомментировал скандальный инцидент в поединке шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Истанбул Башакшехиром».
Встреча была прервана из-за расистского высказывания румынского рефери Себастьяна Колцеску в сторону тренера турецкого клуба Пьера Вебо.
«Кто может мне сказать, как судья должен был обозначить его, кроме как «черный»? Рефери ведь не знает имен тренерского штаба турецкого клуба.
Нет расизма в том, чтобы назвать кого-то «черным». Как еще судья должен был его обозначить?», - гласит сообщение темнокожего экс-футболиста в «Твиттере».
Доигровка матча состоится в среду, девятого декабря.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ПСЖ, Истанбул Башакшехир, Джон Барнс
люди не понимаю что очень далеко упустили этот момент , можно все поставить на свои места , но они продолжают прогибатся , сша , европа их нагнули , но они уже и на коленях , и скоро на этих коленях будут ходить .
Интересно, если бы по отношению к Де Брёйне, к примеру, было обращено:"Вот этот рыжий парень..." - это тоже бы трактовалось как акт проявления расизма??? Чушь собачья...
Да они предлог искали чтоб не играть!
Вот я тоже долго думал...негром - нельзя...черным - нельзя...афротурком???...темномусульманином???
А может согнать их всех в афролигу...и пусть именуют себя. как хотят...становятся на колени, на голову....ан, НЕЛЬЗЯ...скажут - рабство))))