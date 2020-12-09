Барнс - о скандале в матче «ПСЖ» - «Истанбул»: «Нет расизма в том, чтобы назвать кого-то «чёрным»

Экс-игрок «Ливерпуля» Джон Барнс прокомментировал скандальный инцидент в поединке шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Истанбул Башакшехиром».

Встреча была прервана из-за расистского высказывания румынского рефери Себастьяна Колцеску в сторону тренера турецкого клуба Пьера Вебо.

«Кто может мне сказать, как судья должен был обозначить его, кроме как «черный»? Рефери ведь не знает имен тренерского штаба турецкого клуба.

Нет расизма в том, чтобы назвать кого-то «черным». Как еще судья должен был его обозначить?», - гласит сообщение темнокожего экс-футболиста в «Твиттере».

Доигровка матча состоится в среду, девятого декабря.