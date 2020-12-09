Переговоры арбитров в Париже: «Черный парень там. Пойди и проверь, кто он»

Матч шестого тура Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Истанбул Башакшехир» был прерван в самом начале игры из-за расизма со стороны резервного арбитра из Румынии.

- Многие из нас на скамейке протестовали из-за свистка о нарушении правил, и резервный по внутренней связи передал главному арбитру просьбу «удалить черного», - приводит слова игрока турецкой команды MisterChip в Твиттере.

Emanuel Roşu приводит дословно разговор судей: «Черный парень там. Пойди и проверь, кто он. Черный парень там, так нельзя поступать, как он сделал».

Напомним, что футболисты турецкой команды отказываются играть, если резервный судья будет принимать участие в матче в любой роли.