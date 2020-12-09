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Переговоры арбитров в Париже: «Черный парень там. Пойди и проверь, кто он»

09 Декабря 2020, 00:39,

Global Look Press

Матч шестого тура Лиги чемпионов между «ПСЖ»  и «Истанбул Башакшехир» был прерван в самом начале игры из-за расизма со стороны резервного арбитра из Румынии.

- Многие из нас на скамейке протестовали из-за свистка о нарушении правил, и резервный по внутренней связи передал главному арбитру просьбу «удалить черного», - приводит слова игрока турецкой команды MisterChip в Твиттере.

Emanuel Roşu приводит дословно разговор судей: «Черный парень там. Пойди и проверь, кто он. Черный парень там, так нельзя поступать, как он сделал».

Напомним, что футболисты турецкой команды отказываются играть, если резервный судья будет принимать участие в матче в любой роли.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ПСЖ, Истанбул Башакшехир
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Комментарии (1)
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deathzetk
09 Декабря 2020, 01:19

а какой он, если не чёрный? Афротурок? Или негрожопый?

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