Скандальный матч в Париже близок к возобновлению

|
09 Декабря 2020, 00:03,
|
|
Информация о договорённости продолжить прерванный матч в Париже подтвердилась. Команда «ПСЖ» вернулась на поле, ждём футболистов другой команды. В то же время резервный арбитр Себастьян Колцеску, по договоренности команд и организаторов матча, отстранен от исполнения своих обязанностей. Его функции переданы арбитру, который изначально работал на ВАР.
Напомним, что игра была прервана вскоре после ее начала из-за расистских слов Колцеску в адрес скамейки запасных «Истанбула». Игроки турецкой команды в знак протеста покинули поле. Добавим, что для них этот матч не имеет турнирного значения.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Истанбул Бб
скоро за подкат или фол на сами-знаете-ком будет сразу наказываться прямой красной с пожизненой дисквой...
Неужели нельзя было назвать его афроафриканцем?!
ай зря вышли на поле.. нада было передатсь ноту-тасс с протестом и на это давить при разрешении спора.. явно можно было раздуть проблему и выиграть дело.. матч хусим - и так и сяк не нужон был.. )))
Клоунада.