Скандальный матч в Париже близок к возобновлению

Информация о договорённости продолжить прерванный матч в Париже подтвердилась. Команда «ПСЖ» вернулась на поле, ждём футболистов другой команды. В то же время резервный арбитр Себастьян Колцеску, по договоренности команд и организаторов матча, отстранен от исполнения своих обязанностей. Его функции переданы арбитру, который изначально работал на ВАР.

Напомним, что игра была прервана вскоре после ее начала из-за расистских слов Колцеску в адрес скамейки запасных «Истанбула». Игроки турецкой команды в знак протеста покинули поле. Добавим, что для них этот матч не имеет турнирного значения.