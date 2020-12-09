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Скандальный матч в Париже близок к возобновлению

09 Декабря 2020, 00:03,

Global Look Press

Информация о договорённости продолжить прерванный матч в Париже подтвердилась. Команда «ПСЖ» вернулась на поле, ждём футболистов другой команды. В то же время резервный арбитр Себастьян Колцеску, по договоренности команд и организаторов матча, отстранен от исполнения своих обязанностей. Его функции переданы арбитру, который изначально работал на ВАР.

Напомним, что игра была прервана вскоре после ее начала из-за расистских слов Колцеску в адрес скамейки запасных «Истанбула». Игроки турецкой команды в знак протеста покинули поле. Добавим, что для них этот матч не имеет турнирного значения.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Истанбул Бб
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Комментарии (4)
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0
Bub
09 Декабря 2020, 01:07

скоро за подкат или фол на сами-знаете-ком будет сразу наказываться прямой красной с пожизненой дисквой...

1
Demin Dmitriy
09 Декабря 2020, 00:12

Неужели нельзя было назвать его афроафриканцем?!

0
ингерман
09 Декабря 2020, 00:09

ай зря вышли на поле.. нада было передатсь ноту-тасс с протестом и на это давить при разрешении спора.. явно можно было раздуть проблему и выиграть дело.. матч хусим - и так и сяк не нужон был.. )))

0
Bartimeus
09 Декабря 2020, 00:07

Клоунада.

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