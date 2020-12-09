УЕФА принял решение по судьбе матча «ПСЖ» - «Истанбул Башакшехир» и судейской бригаде

Спустя два с половиной часа после инцидента в матче «ПСЖ» - «Истанбул Башакшехир» УЕФА приняло решение по игре. Она возобновится в среду в 20:55 мск с 15-й минуты при счете 0:0. Бригада арбитров будет полностью заменена.

В футбольном союзе отметили, что резервный арбитр объяснил суть конфликта. По словам Себастьяна Колцеску, слово «negru» на румынском языке обозначает черный цвет, а не негроидную расу.

Отметим, что неудача «МЮ» в игре с «РБ Лейпцигом» автоматически вывела «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов. Однако французы могут побороться за первое место в группе. Для этого нужно набрать три очка в среду.