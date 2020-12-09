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УЕФА принял решение по судьбе матча «ПСЖ» - «Истанбул Башакшехир» и судейской бригаде

09 Декабря 2020, 01:56,

Global Look Press

Спустя два с половиной часа после инцидента в матче «ПСЖ» - «Истанбул Башакшехир» УЕФА приняло решение по игре. Она возобновится в среду в 20:55 мск с 15-й минуты при счете 0:0. Бригада арбитров будет полностью заменена.

В футбольном союзе отметили, что резервный арбитр объяснил суть конфликта. По словам Себастьяна Колцеску, слово «negru» на румынском языке обозначает черный цвет, а не негроидную расу.

Отметим, что неудача «МЮ» в игре с «РБ Лейпцигом» автоматически вывела «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов. Однако французы могут побороться за первое место в группе. Для этого нужно набрать три очка в среду.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ПСЖ, УЕФА, Истанбул Башакшехир
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Комментарии (1)
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1
ARTUR
09 Декабря 2020, 02:07

очень классные судьи , спасибо им большое , ибо я поставил что турки будут иметь больше желтых карточек 1,5 шикарный коф 1,72 с победой киевлян в 1,82 принес чуток бабаосиков ))) ну а что значит негро на румынском , то это не повод уводить команду с поля

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