УЕФА принял решение по судьбе матча «ПСЖ» - «Истанбул Башакшехир» и судейской бригаде

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09 Декабря 2020, 01:56,
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Спустя два с половиной часа после инцидента в матче «ПСЖ» - «Истанбул Башакшехир» УЕФА приняло решение по игре. Она возобновится в среду в 20:55 мск с 15-й минуты при счете 0:0. Бригада арбитров будет полностью заменена.
В футбольном союзе отметили, что резервный арбитр объяснил суть конфликта. По словам Себастьяна Колцеску, слово «negru» на румынском языке обозначает черный цвет, а не негроидную расу.
Отметим, что неудача «МЮ» в игре с «РБ Лейпцигом» автоматически вывела «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов. Однако французы могут побороться за первое место в группе. Для этого нужно набрать три очка в среду.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ПСЖ, УЕФА, Истанбул Башакшехир
очень классные судьи , спасибо им большое , ибо я поставил что турки будут иметь больше желтых карточек 1,5 шикарный коф 1,72 с победой киевлян в 1,82 принес чуток бабаосиков ))) ну а что значит негро на румынском , то это не повод уводить команду с поля