На это раз без расизма: «ПСЖ» разгромил «Истанбул Башакшехир» и выиграл группу Н

Доигровка прерванного накануне из-за расизма матча Лиги чемпионов прошла, по сути, в товарищеском режиме.

Футбольный вечер вторника был взорван расистским инцидентом на матче «ПСЖ» – «Истанбул Башакшехир». Четвёртый судья назвал темнокожего тренера турецкой команды «чёрным», и пошло-поехало. Гневная реакция Демба Ба, словесные разборки, остановка матча. В итоге УЕФА приняла решение о доигровке встречи начиная с 15-й минуты на следующий день при другой бригаде арбитров.

Так получилось, что «ПСЖ» прошёл в плей-офф Лиги чемпионов вне зависимости от своего результата в последнем туре. Парижанам подсобил «РБ Лейпциг», обыгравший «Манчестер Юнайтед». В доигровке отчётного матча решался только один вопрос – какое место из первых двух в группе в итоге застолбит за собой «ПСЖ». Чтобы финишировать на первой строчке, команде Томаса Тухеля нужно было победить с любым счётом, – тогда она обошла бы «РБ Лейпциг» по личным встречам при равенстве очков.

Возобновление матча в Париже выдалось нескучным – куда уж тут до скуки после событий почти суточной давности. Что любопытно, первым сразу две острые атаки провёл «Истанбул», но Гульбрандсен запорол дуплет своих шансов, пробив в Кейлора Наваса и мимо створа. А затем наступило время «ПСЖ». На 21-й минуте Неймар после короткого паса Верратти оторвался с места на левом полуфланге от оппонента и красиво с приличной дистанции закрутил мяч в район правой девятки (1:0).

Спустя десять с небольшим минут Мбаппе вырвался один на один с Гюноком по зоне левого инсайда и упал, споткнувшись об вратаря. Пенальти? Нет, офсайд, который был у Мбаппе совсем на тоненького. Но всё равно до перерыва счёт стал крупным. На пересечении 37-й и 38-й минут хозяева наказали гостей в контратаке. Озджан махнул в центре поля головой мимо мяча, и парижане устремились на чужую половину. Мбаппе отпасовал Неймару, а тот ударил так, что снаряд срикошетил от вратаря и медленно закатился в ближний угол (2:0).

Дальше команда-фаворит быстро провела прекрасный розыгрыш на левом полуфланге. Неймар сыграл в стеночку с партнёром и попробовал покатить назад пяточкой, а мяч попал в Гюнока и отскочил к Баккеру, который добил снаряд в пустой створ. Возник вопрос, будет засчитан гол или нет, потому что расположение Баккера можно было расценить как офсайд. В итоге видеоассистенты подсказали главному арбитру назначить пенальти, поскольку Гюнок сыграл не только в мяч, но и в Неймара. С одиннадцатиметрового Мбаппе безупречно поразил правый угол (3:0).

В начале второго тайма Баккер снова мог стать автором гола, однако попал в левую штангу. Чуть позже отличился Неймар примерно с линии штрафной после паса Ди Марии (4:0). Сам Ди Мария вскоре упустил возможность сделать счёт 5:0, пробив выше перекладины. Потом парижане сбавили обороты и позволили стамбульцам чуть порезвиться. Пальнул Кавечи, и мяч, срикошетив от Топала, вошёл в сетку (4:1). «ПСЖ», впрочем, включился и вернул себе преимущество в четыре гола. Контратака, Неймар – вперёд на Ди Марию, тот – вправо на Мбаппе, и разящий удар от последнего (5:1).

Понятно, что в концовке шла уже доигровка доигровки. «ПСЖ» одержал уверенную победу, выиграл группу Н и будет сеяным при жеребьёвке 1/8 финала Лиги чемпионов. По сообщению Opta, Неймар установил рекорд Лиги чемпионов, достигнув отметки по 20 голов за два клуба, тогда как Мбаппе опередил Месси, в более раннем возрасте забив свои 20-й и 21-й мячи в этом престижнейшем евротурнире. Ну а противостояние парижского клуба с «Истанбул Башакшехиром» навсегда войдёт в историю из-за расистской темы.

Кирилл Иванцов