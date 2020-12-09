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На это раз без расизма: «ПСЖ» разгромил «Истанбул Башакшехир» и выиграл группу Н

09 Декабря 2020, 22:36,

Global Look Press

Доигровка прерванного накануне из-за расизма матча Лиги чемпионов прошла, по сути, в товарищеском режиме.

Протокол игры  
ПСЖ 5:1 Истанбул Башакшехир
(1:0) Неймар 21'    
(2:0) Неймар 38'    
(3:0) Мбаппе Килиан 42'    
(4:0) Неймар 50'    
    57' Топал Мехмет (4:1)
(5:1) Мбаппе Килиан 62'    
Навас Кейлор Флоренци Алессандро   80' (Пембеле Тимоте (   80'   90') Маркиньос Маркос   67' (Керер Тило (   67') Данилу Перейра Кимпембе Преснел   80' (Гуэйе Идрисса (   80') Баккер Митчел Паредес Леандро Рафинья Алькантара   46' (Ди Мария Анхель (   46') Верратти Марко   80' (Диалло Абду (   80') Мбаппе Килиан Неймар
Запасные: Кин Мойзе Эррера Андер Рико Серхио Фадига Бандиугу Летелье Александр Дагба Колин Кюрзава Левен
Гюнок Мерт   42' Рафаэль да Сильва   12'   68' (Болинголи-Мбомбо Боли (   68') Понк Карлуш Топал Мехмет Калдырым Хассан Али   68' (Жулиано де Паула (   68') Озджан Беркай Текдемир Махмут   10'   89' (Шадли Насер (   89') Кавечи Ирфан Гульбрандсен Фредрик   80' (Каплан Эмре (   80') Кривелли Энцо   63'   68' (Ба Демба (   68') Тюрюдж Дениз
Запасные: Бабаджан Волкан Кыванч Ахмет Каракуш Энес
09 декабря. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

Футбольный вечер вторника был взорван расистским инцидентом на матче «ПСЖ» – «Истанбул Башакшехир». Четвёртый судья назвал темнокожего тренера турецкой команды «чёрным», и пошло-поехало. Гневная реакция Демба Ба, словесные разборки, остановка матча. В итоге УЕФА приняла решение о доигровке встречи начиная с 15-й минуты на следующий день при другой бригаде арбитров.

Так получилось, что «ПСЖ» прошёл в плей-офф Лиги чемпионов вне зависимости от своего результата в последнем туре. Парижанам подсобил «РБ Лейпциг», обыгравший «Манчестер Юнайтед». В доигровке отчётного матча решался только один вопрос – какое место из первых двух в группе в итоге застолбит за собой «ПСЖ». Чтобы финишировать на первой строчке, команде Томаса Тухеля нужно было победить с любым счётом, – тогда она обошла бы «РБ Лейпциг» по личным встречам при равенстве очков.

Возобновление матча в Париже выдалось нескучным – куда уж тут до скуки после событий почти суточной давности. Что любопытно, первым сразу две острые атаки провёл «Истанбул», но Гульбрандсен запорол дуплет своих шансов, пробив в Кейлора Наваса и мимо створа. А затем наступило время «ПСЖ». На 21-й минуте Неймар после короткого паса Верратти оторвался с места на левом полуфланге от оппонента и красиво с приличной дистанции закрутил мяч в район правой девятки (1:0).

Спустя десять с небольшим минут Мбаппе вырвался один на один с Гюноком по зоне левого инсайда и упал, споткнувшись об вратаря. Пенальти? Нет, офсайд, который был у Мбаппе совсем на тоненького. Но всё равно до перерыва счёт стал крупным. На пересечении 37-й и 38-й минут хозяева наказали гостей в контратаке. Озджан махнул в центре поля головой мимо мяча, и парижане устремились на чужую половину. Мбаппе отпасовал Неймару, а тот ударил так, что снаряд срикошетил от вратаря и медленно закатился в ближний угол (2:0).

Дальше команда-фаворит быстро провела прекрасный розыгрыш на левом полуфланге. Неймар сыграл в стеночку с партнёром и попробовал покатить назад пяточкой, а мяч попал в Гюнока и отскочил к Баккеру, который добил снаряд в пустой створ. Возник вопрос, будет засчитан гол или нет, потому что расположение Баккера можно было расценить как офсайд. В итоге видеоассистенты подсказали главному арбитру назначить пенальти, поскольку Гюнок сыграл не только в мяч, но и в Неймара. С одиннадцатиметрового Мбаппе безупречно поразил правый угол (3:0).

В начале второго тайма Баккер снова мог стать автором гола, однако попал в левую штангу. Чуть позже отличился Неймар примерно с линии штрафной после паса Ди Марии (4:0). Сам Ди Мария вскоре упустил возможность сделать счёт 5:0, пробив выше перекладины. Потом парижане сбавили обороты и позволили стамбульцам чуть порезвиться. Пальнул Кавечи, и мяч, срикошетив от Топала, вошёл в сетку (4:1). «ПСЖ», впрочем, включился и вернул себе преимущество в четыре гола. Контратака, Неймар – вперёд на Ди Марию, тот – вправо на Мбаппе, и разящий удар от последнего (5:1).

Понятно, что в концовке шла уже доигровка доигровки. «ПСЖ» одержал уверенную победу, выиграл группу Н и будет сеяным при жеребьёвке 1/8 финала Лиги чемпионов. По сообщению Opta, Неймар установил рекорд Лиги чемпионов, достигнув отметки по 20 голов за два клуба, тогда как Мбаппе опередил Месси, в более раннем возрасте забив свои 20-й и 21-й мячи в этом престижнейшем евротурнире. Ну а противостояние парижского клуба с «Истанбул Башакшехиром» навсегда войдёт в историю из-за расистской темы.

Кирилл Иванцов
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: ПСЖ, Лига Чемпионов, Истанбул Бб
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
09 Декабря 2020, 22:41

не очень белые парни отчесали таких же не совсем белых парней , зачем приезжали , чего бузили , совсем бестолковая команда ,... туда ей и дорога

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