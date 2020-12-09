​Мбаппе побил рекорд Месси

В среду вечером «ПСЖ» доигрывает матч против «Истанбула Башакшехир», ознаменовавшийся расистским скандалом во вторник. Форвард парижан Килиан Мбаппе на текущую минуту имеет на своём счету дубль. Первый из этих голов стал для талантливого французского форварда 20-м в Лиге чемпионов.

Как сообщает Opta, Мбаппе стал самым молодым футболистом, достигшим отметки в 20 голов в Лиге чемпионов. Килиан покорил эту отметку в возрасте 21 года и 11 месяцев.

Предыдущий рекорд принадлежал Лионелю Месси. Свои первые двадцать голов в Лиге чемпионов аргентинский форвард «Барселоны» забил к 22 годам и 8 месяцам.