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Андронов: «Прецедент со срывом матча опасен, он может запустить цепочку»

09 Декабря 2020, 10:53,

LiveSport.Ru

Футбольный комментатор Алексей Андронов прокомментировал расистский скандал в матче шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов между французским «ПСЖ» и турецким «Истанбул Башакшехиром».

«Возможно, судья вовсе не расист - но вот недалекий судак он совершенно точно. «Этот черный парень» - ничего глупее сделать в конце 2020-го нельзя.

Прецедент со срывом матча опасен. И может запустить цепочку», - гласит сообщение комментатора в «Телеграме».

Поединок между «ПСЖ» и «Истанбул Башакшехиром» был прерван на 15-й минуте из-за расистского высказывания резервного арбитра в адрес члена тренерского штаба турецкой команды. Рефери Себастьян Колцеску назвал помощника наставника «Истанбула» Пьера Вебо «черным парнем».

Доигровка встречи состоится в среду, девятого декабря.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Алексей Андронов
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