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«Истанбул Башакшехир» ушёл с поля после проявления расизма со стороны резервного арбитра

08 Декабря 2020, 23:28,

Евро-Футбол.Ру

Матч шестого тура Лиги чемпионов «ПСЖ» - «Истанбул Башакшехир» был прерван из-за расистского скандала. Уже в самом начале арбитр Овидиу Хацеган из Румынии начал раздавать жёлтые карточки игрокам турецкой команды. Затем предупреждение получил главный тренер «Истанбула» Окан Бурук, а его помощник Пьер Вебо был изгнан со скамейки. При этом резервный арбитр в микрофон обозвал темнокожего Вебо  на почве расизма. Демба Ба обвинил резервного судью в расизме.

В итоге вся команда «Истанбула» покинула поле в знак протеста.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Истанбул Башакшехир
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Комментарии (1)
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0
ингерман
08 Декабря 2020, 23:38

ай.. молодцы! )))

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