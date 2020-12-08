«Истанбул Башакшехир» ушёл с поля после проявления расизма со стороны резервного арбитра

Матч шестого тура Лиги чемпионов «ПСЖ» - «Истанбул Башакшехир» был прерван из-за расистского скандала. Уже в самом начале арбитр Овидиу Хацеган из Румынии начал раздавать жёлтые карточки игрокам турецкой команды. Затем предупреждение получил главный тренер «Истанбула» Окан Бурук, а его помощник Пьер Вебо был изгнан со скамейки. При этом резервный арбитр в микрофон обозвал темнокожего Вебо на почве расизма. Демба Ба обвинил резервного судью в расизме.

В итоге вся команда «Истанбула» покинула поле в знак протеста.