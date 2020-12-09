Румынский арбитр Колцеску пытался покончить с собой 12 лет назад

Резервный арбитр матча Лиги чемпионов «ПСЖ» - «Истанбул Башакшехир» Себастьян Колцеску стал главным антигероем расистского скандала. В начале игры он обозвал «черным парнем» тренера гостей Пьера Вебо. После словесной перепалки игра была прервана и не возобновлена до сих пор.

Как стало известно журналистам, румынский рефери имеет сложную судьбу. 12 лет назад Колцеску пытался покончить жизнь самоубийством. Не исключено, что начавшаяся травля судьи может отрицательно повлиять на его психику.

Тем временем стало известно о том, что его аккаунт в Инстаграме взломали, разместив сообщение со словами «Нет расизму».