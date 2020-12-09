Румынский арбитр Колцеску пытался покончить с собой 12 лет назад

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09 Декабря 2020, 00:46,
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Резервный арбитр матча Лиги чемпионов «ПСЖ» - «Истанбул Башакшехир» Себастьян Колцеску стал главным антигероем расистского скандала. В начале игры он обозвал «черным парнем» тренера гостей Пьера Вебо. После словесной перепалки игра была прервана и не возобновлена до сих пор.
Как стало известно журналистам, румынский рефери имеет сложную судьбу. 12 лет назад Колцеску пытался покончить жизнь самоубийством. Не исключено, что начавшаяся травля судьи может отрицательно повлиять на его психику.
Тем временем стало известно о том, что его аккаунт в Инстаграме взломали, разместив сообщение со словами «Нет расизму».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ПСЖ, Истанбул Бб, Себастьян Колцеску
Blin vezde eti turki ..portiat i voniaut...
ай.. судейки спецом вышли на поле заряженными.. там явно чье-то лобби сработало учитывая нонешние отношения османщины с наполеонщиной.. )))
ну, блин... ну "чёрный парень". что не так? он парень? да! чёрный? да!!! в чём проблема? как вообще теперь называть этих уроженцев Африки? белых называть белыми не зазорно. чёрных чёрными нельзя. а как их называть? неграми? тоже нельзя вроде. теперь из-за какого то черножо..ого урода судья решится на вторую попытку суицида. и скорее всего удачную. а этот мавр будет преспокойненько тренировать дальше.
это реально уже поднадоело ... до тошноты . а главное уже пугают что не преклоните колени перед матчем , то могут быть изгнаны из турнира , блевотина полная ...