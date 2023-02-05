​Головин отдал голевой пас в матче Лиги 1

В воскресенье «Монако» играет в гостях у «Клермона» в календарном матче чемпионата Франции. Монегаски прекрасно провели стартовый отрезок, забив два гола за 13 минут. Во втором забитом мяче поучаствовал российский полузащитник Александр Головин. Он выступил ассистентом для Бреля Эмболо.

Теперь на счету Александр Головина четыре гола и шесть голевых передач в 21 матче текущего чемпионата Франции.

Следить за матчем между «Клермоном» и «Монако» в Лиге 1 можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

Добавим, что интерес к Александру Головину проявляет «Боруссия» из Дортмунда. Это подтверждал агент россиянина.