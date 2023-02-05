Алдонин: Переход в «Боруссию» — это отличный вызов для Головина

Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал новость об интересе дортмундской «Боруссии» к полузащитнику «Монако» Александру Головину.

«Для Александра и его карьеры это просто отличный вызов. «Боруссия» — прекрасная команда в очень крепком и сильном чемпионате. Если такой переход состоится, то это прекрасно для амбиций и карьеры», — приводит слова Алдонина «Чемпионат».

По мнению эксперта, «Монако» и «Боруссия» находятся примерно на одном уровне, но Бундеслига выглядит солиднее, это отличная возможность набраться опыта в сильном чемпионате.

В текущем сезоне 26-летний хавбек сыграл в 29 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал шесть ассистов.