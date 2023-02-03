Мостовой: «В Испании много таких игроков, как Головин»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением об игре хавбека «Монако» Александра Головина в нынешнем сезоне.

Мостовой заявил, что Головин является одним из лучших футболистов России, сравнив его с игроками из чемпионата Испании.

«Когда только переходил в «Монако», я сказал, что надо ехать и всё получится. Я играл в Испании и там очень много таких футболистов. Когда смотришь чемпионат, видно, что там очень много техничных и сильных ребят», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

Напомним, Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА. В текущем сезоне 26-летний футболист провёл за монегасков 29 матчей, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

На данный момент «Монако» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 41 очко в 21 проведённом матче.