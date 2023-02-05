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Чемпионат Франции. Лига 1

Агент: «Головин в отличной форме»

05 Февраля 2023 • 17:45 Комментировать
Клермон
0:2
Монако
окончен

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, оценил игру своего клиента в текущем сезоне.

«Он уже пять лет в «Монако» демонстрирует достаточно стабильный уровень. Сейчас он в хорошей форме. Александр хорошо поработал на сборах. Это видят и в клубе, и болельщики», — приводит слова Клюева «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 26-летний хавбек принял участие в 30 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и отдал семь результативных передач.

Сегодня, 5 февраля, «Монако» одержал победу над «Клермоном» (2:0) в игре 22-го тура Лиги 1. Головин отметился голевым пасом.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин Александр Клюев
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